В Каменске-Уральском в ДТП с тремя автомобилями пострадал ребенок

На территории Каменска-Уральского (Свердловская область) произошло серьезное ДТП, в котором пострадала 11-летняя пассажирка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Авария случилась 24 декабря около 15:40 на перекрестке улиц Суворова и Шестакова, рядом с домом №21 по ул. Суворова. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля ГАЗ проигнорировал сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с машинами Renault Arcana и Volkswagen Jetta. В аварии пострадала девочка, находившаяся в Renault — она получила перелом предплечья и была госпитализирована. Пассажирка была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель ГАЗ — местный житель с 31-летним стажем, который на момент ДТП был трезв. В отношении него составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал и нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью. Он сообщил полицейским, что в пути ему внезапно стало плохо.

На месте происшествия сотрудники ДПС провели необходимые процессуальные действия. В настоящее время продолжается проверка обстоятельств инцидента.

Ранее Синарский районный суд в Каменске-Уральском назначил три года принудительных работ 64-летнему водителю автобуса, который насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку.

Ирина Пичурина