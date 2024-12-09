В Каменске-Уральском принудили к работам водителя автобуса из-за гибели пешехода

Синарский районный суд в Каменске-Уральском (Свердловская область) назначил три года принудительных работ 64-летнему водителю автобуса, который насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 21 декабря 2023 года около 19:55 водитель автобуса «ПАЗ 4234- 04» ехал по ул. Лермонтова и, неверно оценив дорожную обстановку, не убедился в отсутствии на регулируемом пешеходном переходе пешеходов, в результате чего наехал на переходившего дорогу пешехода. В результате ДТП пенсионерка получила сочетанную травму головы, туловища и конечностей, она скончалась на месте происшествия.

Виновному также запрещено на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Каменске-Уральском водитель автобуса ПАЗ наехал на 65-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Коммунальная — из-за этого он получил травмы и впал в кому.

Ирина Пичурина