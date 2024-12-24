Путин вручил директору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении был подписан за две недели до этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

9 декабря господину Пиотровскому исполнилось 80 лет. Во время вручения награды в Эрмитаже Владимир Путин поздравил Михаила Пиотровского c юбилеем и отметил, что теперь он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры. И, особо отмечу, остаетесь человеком с принципиальной гражданской позицией»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Глава государства напомнил, что в 2024 году музейное сообщество отмечает 260-летие Эрмитажа. В ходе визита в Эрмитаж президент осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства, а также ознакомился с результатами работы реставраторов.

Указ о награждении государственной наградой Владимир Путин подписал 8 декабря. Михаил Пиотровский удостоился награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».