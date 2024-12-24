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Тарпищев Шамиль Анвярович

Родился 7 марта 1948 года в Москве. Окончил Государственный центральный институт физкультуры (1970). Трижды входил в десятку сильнейших теннисистов СССР. В 1974 году стал старшим тренером сборной СССР. В 1988 году познакомился с Борисом Ельциным, позднее стал его личным тренером по теннису.

В 1991–1992 годах возглавлял Федерацию тенниса СССР и СНГ. В 1994–1996 годах возглавлял Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту. В 1996 году стал советником мэра Москвы по спорту, тогда же возглавил совет директоров Кубка Кремля. В 1999 году избран президентом Всероссийской теннисной ассоциации (сейчас — Федерация тенниса РФ).

Капитан сборных СССР, СНГ и РФ на Кубке Дэвиса (1974–1992, 1997 — настоящее время). Под его руководством команда провела 101 матч, выиграв 66 из них (оба показателя — рекордные), и одержала в этом турнире три победы (2002, 2006, 2021). Капитан сборных СССР и РФ на Кубке Билли Джин Кинг (1978–1980, 2000–2013). Под его руководством команда провела 51 матч, выиграв 36 из них, и одержала в этом турнире четыре победы (2004, 2005, 2007, 2008).

Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный тренер СССР и РФ. С 1994 года — член Международного олимпийского комитета.

  • Газета «Коммерсантъ» №239 от 25.12.2024, стр. 12

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