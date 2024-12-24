В России не планируют вводить ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

Власти РФ пока не рассматривают введение федерального режима чрезвычайной ситуации после утечки нефтепродуктов в Черное море. Соответствующее решение примут при наличии экспертных рекомендаций, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Представитель Кремля отметил, что произошедшее является крупной экологической катастрофой. По словам Дмитрия Пескова, нужны значительные ресурсы и время для устранения последствий ситуации.

На месте аварии работают специалисты во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым. Глава ведомства регулярно докладывает президенту России о ходе ликвидации последствий разлива топлива.

Танкеры «Волгонефть», перевозившие мазут, затонули в Керченском проливе 15 декабря. В результате крушения погиб один моряк, еще 11 членов экипажа госпитализировали. Разлив нефтепродуктов привел к загрязнению воды и побережья в районе Анапы и Темрюкского района.

Сегодня, 24 декабря, стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. Как уточняет пресс-служба ведомства, в следственный комитет поступили соответствующие обращения.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».