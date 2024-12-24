Институт Пушкина: русский язык занял седьмое место по распространенности в мире

Исполняющий обязанности ректора Государственного института им. А.С. Пушкина Никита Гусев сообщил, что русский язык занимает седьмое место в списке распространенности языков мира. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты исследования вуза о положении русского языка в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным»,— сказал ректор вуза на пресс-конференции «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка» (цитата по «РИА Новости»). При подсчетах также учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются, уточнил он.

Институт также определил рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим. Русский язык занял четвертое место, уступив английскому, французскому и испанскому языку. В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский язык занял пятое место.

По данным института на март 2022 года, на русском языке говорили 258 млн человек (8-е место в рейтинге распространенности языка). На русском языке в 2022 говорили также 116,3 млн интернет-пользователей, издавались 32,5 тыс. СМИ. По данным справочника по языкам мира Ethnologue, на 2023 год русский язык занимал девятое место среди самых распространенных в мире языков (255 млн человек).

Подробнее — в материале «Ъ» «Русский и мир».

Полина Мотызлевская