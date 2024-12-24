Загрязнение Черного моря угрожает исчезновением краснокнижных видов

Экологическая катастрофа в Черном море может привести к сокращению популяции рыб и утрате эндемичных видов животных. Об этом в беседе с «Ъ-Сочи» сообщил ведущий научный сотрудник Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрей Гринько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам эксперта, токсичное воздействие на обитателей моря наблюдается уже сейчас. Происходит гибель птиц и дельфинов. Также прогнозируется сокращение популяции рыб в ареале воздействия загрязнения.

Господин Гринько отметил, что особую опасность представляют мазутные пятна в донных осадках, которые сложно удалить. По его мнению, скопление нефтепродуктов может привести к длительному негативному воздействию на морскую экосистему.

Крушение двух танкеров «Волгонефть» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, который в результате ЧП вылился в море. Нефтепродукты достигли побережья Анапы.

По состоянию на 24 декабря, специалисты МЧС очистили более 40 км пляжей и вывезли свыше 17 тыс. тонн загрязненного песка. Спасатели и волонтеры пытаются спасти пострадавших птиц и животных, однако уже зафиксирована гибель нескольких десятков особей.

Масштаб бедствия пока не определен, ученые воздерживаются от прогнозов о сроках восстановления флоры и фауны.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев