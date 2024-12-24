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За сутки в Сочи израсходовали 30 тонн противогололедных материалов

В поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок продолжаются работы по расчистке и обработке автомобильных дорог и тротуаров. За минувшие сутки дорожные службы, в том числе муниципальные, краевые и федеральные организации, израсходовали 30 тонн противогололедных материалов и задействовали 66 единиц техники. В расчистке участвуют 72 дорожных рабочих, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Однако частный транспорт создает помехи в процессе очистки снега. Дорожники призывают водителей не парковать автомобили на тротуарах и вдоль дорог, а также вблизи перекрестков, чтобы облегчить работу служб.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи были повреждены участки автомобильных дорог, в том числе магистрали. Основные проезды уже восстановлены, но работы на сложных участках продолжаются. Движение легкового транспорта на дороге в село Семеновка восстановлено, однако общественный транспорт пока не может доехать до села. Маршрут №120 временно изменил свой маршрут, не заезжая в Семеновку, тогда как другие маршруты работают в обычном режиме.

На муниципальных дорогах основные проезды также восстановлены. Сейчас специалисты готовят пакет документов для оценки ущерба, причиненного оползневыми процессами. Службы продолжают круглосуточные работы по очистке дорог и тротуаров в Красной Поляне и Эсто-Садке.

«Ъ-Сочи» писал, что на утро 23 декабря максимальная толщина снега на высоте 2,3 тыс. м в районе Роза Пик составила 201 см. За ночь значения увеличились на 15 см.

Мария Удовик

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