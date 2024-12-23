Высота сугробов в горах Сочи стала более двух метров

На утро 23 декабря максимальная толщина снега на высоте 2,3 тыс. м в районе Роза Пик составила 201 см. За ночь значения увеличились на 15 см, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным горнолыжного курорта, зимние осадки продолжаются, и температура воздуха в этом районе колеблется около -5 градусов. Видимость в условиях снегопада составляет до 50 м.

На высоте 1,6 тыс. м снежный покров достиг 189 см, что на 20 см больше по сравнению с предыдущей ночью. Здесь температура воздуха составляет до -1 градуса, и также наблюдаются снегопады. Видимость в этом районе не превышает 100 м.

На отметке 1,1 тыс. м над уровнем моря устойчивый снежный покров составляет 129 см, увеличившись на 15 см за ночь. На высоте 940 м снеговая высота достигла 127 см, где температура близка к нулю и также идут осадки.

В более низких районах, где температура воздуха поднимается до +1 градуса, наблюдаются дожди, и снежный покров не образовался.

«Ъ-Сочи» писал, что лыжные трассы начали открываться в горах под Сочи с 6 декабря. Курорт «Газпром Поляна» открыл сезон 19 декабря, а «Роза Хутор» — 20 декабря.

Мария Удовик