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В Асбесте открыли первый межмуниципальный приют для бездомных животных

В Асбесте открылся первый в Свердловской области межмуниципальный приют для бездомных животных за 50 млн руб., где в уличных и теплых вольерах смогут содержать до 272 собак и кошек, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Его открыли по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В шести модульных зданиях также есть ветеринарный пункт, оборудованный всем необходимым, зона карантина, где животные будут содержаться первое время перед перемещением в общие вольеры, обустроена площадка для выгула. «Это первый подобный приют в нашем регионе. Он отвечает всем современным требованиям содержания животных. Я вижу в этом проекте и большой потенциал для просветительской работы с молодежью. Важно прививать им с детства ответственное отношение к животным. Искренне хочется верить в то, что немало "постояльцев" этого приюта смогут обрести себе здесь новых хозяев»,— сказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков на открытии.

Приют будет работать в рамках программы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска неагрессивных животных на прежние места их обитания. Планируется строительство аналогичных приютов в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхнетурском, Первоуральском и Сысертском городских округах. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для будущих приютов и подбираются земельные участки.

Напомним, в Екатеринбурге количество отловленных собак сократилось в два-три раза по сравнению с периодом за 2015-2017 годы: если раньше ловили по 5-8 тыс. собак, то сейчас это количество составляет до 1,5 тыс. особей.

Ирина Пичурина

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