Свердловский депутат предложил стерилизовать бесплатно домашних животных

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил ввести в регионе бесплатную стерилизацию для домашних животных, об этом он заявил в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он рассказал, что в Екатеринбурге сегодня количество отловленных собак сократилось в два-три раза по сравнению с периодом за 2015-2017 годы: если раньше ловили по 5-8 тыс. собак, то сейчас это количество составляет до 1,5 тыс. особей. «Самое главное, это принять, и я буду настаивать на этом, проведение стерилизации, в том числе в приютах, бесплатной стерилизации для жителей, чтобы они могли принести свою кошечку, собачку. Бабушкам делать это бесплатно, и букет цветов. Вопрос нормальной стерилизации приведет к тому, что не сразу, но года через три-четыре количество собак сократится, и значительно»,— считает депутат.

При этом господин Вегнер подчеркнул, что всех собак не нужно отправлять в приюты, так как маленькие собаки хорошо ловят крыс, что помогает регулировать их численность. Но количество мест содержания животных в области планируется увеличить до шести. «Закон не говорит о том, что вы их всех отловите и содержите. В приюте содержатся собаки, запрещенные к разведению, больные, агрессивные, социально не адаптируемые»,— отметил Вячеслав Вегнер.

Кроме того, он предложил чипировать всех домашних животных и штрафовать хозяев, которые выбрасывают их на улицу, а также поддержал запрет использования животных в цирках и дельфинариях — по его словам, у медведя, в отличие от человека, нет выбора, выступать в цирке или нет, а дельфины в неволе живут не более трех лет.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после нападения бездомных собак на женщину с ребенком у педагогического колледжа. Отогнать собак помогли случайные прохожие.

Ирина Пичурина