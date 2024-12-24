В Уфе вынесли приговор виновным в нападении на сотрудников скорой

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор троим участникам нападения на сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Суд приговорил их к лишению свободы на срок от одного года до двух лет и двух месяцев в исправительной колонии общего режима.

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В суде установлено, что ночью в сентябре прошлого года между двумя компаниями возле кафе «Тет-а-тет» на улице Аксакова в Уфе произошла драка, которая продолжилась около «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф».

Заметив конфликт, пять сотрудников учреждения подошли оказать помощь пострадавшим. В это время подсудимые без причины, из хулиганских побуждений напали на медработников. Двоих они избили, третьему сломали ногу. Кроме того, один из фигурантов, ударив по выезжавшему на вызов автомобилю скорой помощи, разбил дверное стекло.

Майя Иванова