Порядка 25 т нефтеводяной смеси собрали в акватории Черного моря

На месте затопления танкера «Волгонефть-212» установили боновые заграждения и собрали уже 25 т нефтеводяной смеси. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края по ликвидации чрезвычайной ситуации. Там добавили, что в черноморской акватории продолжается обработка сорбентом участков с нефтяными пятнами, работы выполнены на площади порядка 24 тыс. кв. м.

Морская спасательная служба обследовала около 170 кв. км акватории на Кубани. 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива из-за шторма. Один моряк погиб, остальных эвакуировали. Капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Судна перевозили около 9 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов.

В ликвидации последствий ЧС под Анапой участвуют более 10 тыс. человек. К утру вчерашнего дня, 23 декабря, ликвидаторы уже вывезли свыше 14 тыс. тонн загрязненного песка. Однако, по словам главы Минприроды Александра Козлова, объем загрязнения может увеличиться до 200 тыс. т. Весь песок планируют очистить до 1 февраля 2025 года, о чем заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как корреспондент «Ъ» вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута — в материале «В Черном море, в черной пене».