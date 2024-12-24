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Коммерсантъ FM
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Порядка 25 т нефтеводяной смеси собрали в акватории Черного моря

На месте затопления танкера «Волгонефть-212» установили боновые заграждения и собрали уже 25 т нефтеводяной смеси. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края по ликвидации чрезвычайной ситуации. Там добавили, что в черноморской акватории продолжается обработка сорбентом участков с нефтяными пятнами, работы выполнены на площади порядка 24 тыс. кв. м.

Морская спасательная служба обследовала около 170 кв. км акватории на Кубани. 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива из-за шторма. Один моряк погиб, остальных эвакуировали. Капитанам судов предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Судна перевозили около 9 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов.

В ликвидации последствий ЧС под Анапой участвуют более 10 тыс. человек. К утру вчерашнего дня, 23 декабря, ликвидаторы уже вывезли свыше 14 тыс. тонн загрязненного песка. Однако, по словам главы Минприроды Александра Козлова, объем загрязнения может увеличиться до 200 тыс. т. Весь песок планируют очистить до 1 февраля 2025 года, о чем заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как корреспондент «Ъ» вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута — в материале «В Черном море, в черной пене».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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