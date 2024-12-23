В ликвидации ЧС под Анапой участвуют более 10 тысяч человек

Для ликвидации последствий разлива мазута в Анапе привлекли более 10 тыс. человек и 366 единиц техники, из которых 270 — спецтранспорт. Соответствующее заявление озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании в местном оперштабе, сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В заседании приняли участие федеральные и региональные руководители, включая губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и мэра Анапы Василия Швеца. Сегодня, 23 декабря, также обсудят вопрос необходимости расширения мест для утилизации загрязненного песка.

По словам Александра Козлова, основные усилия сосредоточены на участках: Благовещенская — Витязево, а также Витязево — центральный пляж Анапы.

К утру 23 декабря уже вывезли свыше 14 тыс. тонн загрязненного песка. Волонтерам удалось спасти 972 птиц, 890 из которых направлены на реабилитацию.

Эксперты прогнозируют увеличение объема нефтепродуктов, выбрасываемых на берег, до 200 тыс. тонн. Вопросы утилизации, логистики и применения реагентов остаются в приоритете.

Утром стало известно, что в Анапе снова заработал волонтерский штаб. Добровольцам предоставляют инвентарь, средства индивидуальной защиты и информацию о наиболее проблемных участках побережья, требующих внимания.

Фил Златов