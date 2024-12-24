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Коммерсантъ FM
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3,088 триллиона рублей составлял на 1 декабря 2024 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. На 1 декабря 2023 года долг регионов был равен 3,222 трлн руб. Таким образом, за год он снизился на 134 млрд руб. По видам обязательств задолженность такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 371 млрд руб., на банковские кредиты — 100 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,536 трлн руб. Также в составе долга субъектов госгарантии на 62 млрд руб., внешняя задолженность на $175 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 декабря был равен еще 363 млрд руб.

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