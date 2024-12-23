На Дону наградили победителей всероссийского конкурса качества продукции

В Ростове-на-Дону подвели итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», организованного Росстандартом и Академией проблем качества.

В состязании приняли участие 1371 предприятие из девяти федеральных округов, представив на суд экспертов 2031 наименование продукции.

Донской регион показал высокие результаты: 19 компаний стали лауреатами конкурса с присуждением Золотого знака, 22 предприятия получили Серебряный знак, а два производителя вошли в «Золотую сотню».

Среди дебютантов конкурса отличился Агрохолдинг «СТЕПЬ». Лауреатом «100 лучших товаров России» стала гречневая крупа, произведенная компанией, круглозерный рис получил Серебряный знак. Продукция кондитерского направления «СТЕПИ» завоевала Золотые и Серебряные знаки, а 18 наименований из кондитерской продуктовой линейки стали победителями номинации «Новинка».

В числе награжденных – крупные региональные производители: КЗ «Ростсельмаш», «АСТОН», «Аютинский хлеб».

По данным компании, в 2023 году объем продаж круп под маркой «СТЕПЬ» вырос в полтора раза, а одна из круп получила признание на премии «Выбор потребителей-2024».