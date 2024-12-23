В Татарстане в ноябре количество выданных населению POS-кредитов составило около 7,35 тыс., это на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре в Татарстане число товарных кредитов сократилось на 29%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В ноябре в Татарстане число товарных кредитов сократилось на 29%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре объем товарных кредитов в Татарстане также снизился на 33% и составил 585 млн руб. В октябре он достигал 879 млн руб. Также наблюдается снижение среднего чека POS-кредита на 7%. В ноябре сумма займа в среднем составляла 80 тыс. руб., а в октябре — 85 тыс. руб. Средний срок POS-кредитования уменьшился на 1 месяц и составил 17 месяцев.

В ноябре банки выдали россиянам более 271,6 тыс. товарных кредитов на общую сумму более 22,6 млрд руб. Сообщается, что это минимальное количество и объем выдач за последние два года. По сравнению с октябрем число выдач товарных кредитов сократилось на 25%, а объем займа — на 28%.

POS-кредитование — это вид потребительского кредита, который можно получить в торговых точках.

Диана Соловьёва