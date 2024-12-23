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В 2024 году в Татарстане провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО по ОМС

В Татарстане за 10 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях в рамках ОМС провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин на заседании Госсовета республики.

В 2024 году в Татарстане провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО по ОМС

В 2024 году в Татарстане провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО по ОМС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году в Татарстане провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО по ОМС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По результатам проведения ЭКО в Татарстане родилось 335 детей. По данным на 1 января этого года в листе ожидания на процедуру находилось почти 3,3 тыс. человек. Ежемесячно в лист ожидания встают около 160 женщин.

Марсель Миннуллин отметил, что в Татарстане не зарегистрировали случаев материнской смертности.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2024 года в Казани 62% женщин, планировавших прервать беременность, решили ее сохранить.

Диана Соловьёва

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