В Татарстане за 10 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях в рамках ОМС провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин на заседании Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО по ОМС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане провели более 1,5 тыс. циклов ЭКО по ОМС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По результатам проведения ЭКО в Татарстане родилось 335 детей. По данным на 1 января этого года в листе ожидания на процедуру находилось почти 3,3 тыс. человек. Ежемесячно в лист ожидания встают около 160 женщин.

Марсель Миннуллин отметил, что в Татарстане не зарегистрировали случаев материнской смертности.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2024 года в Казани 62% женщин, планировавших прервать беременность, решили ее сохранить.

Диана Соловьёва