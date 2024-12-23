В «Локомотив» может перейти форвард Никита Коростелев

Ярославский ХК «Локомотив» ведет переговоры с череповецкой «Северсталью» об обмене форварда Никиты Коростелева. Об этом сообщает комментатор и инсайдер Алексей Потапов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Контракт с «Северсталью» рассчитан до 31 мая 2025 года. В этом сезоне Коростелев провел 34 игры, на его счету 13 шайб и 10 результативных передач. Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА, где играл у Игоря Никитина.

В декабре «Локомотив» подписал словацкого нападающего Рихарда Паника и взял на работу экс-тренера омского «Авангарда» Антона Курьянова. Пробный контракт до 23 декабря заключен с Богданом Киселевичем.

Алла Чижова