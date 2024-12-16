«Локомотив» подписал словацкого нападающего Паника

Ярославский ХК «Локомотив» заключил контракт до конца сезона 2024/2025 со словацким нападающим Рихардом Паником. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В этом сезоне Паник сыграл 18 матчей за «Слован» в чемпионате Словакии и набрал 13 очков. Хоккеист является двухкратным обладателем Кубка Колдера в АХЛ (Американская хоккейная лига), на его счету также 541 матч в НХЛ и 200 очков.

Предположения о том, что Рихард Паник перейдет в ярославский клуб, появились еще в конце ноября. Тогда комментатор Алексей Потапов сообщил, что в Ярославль прибыл 32-летний словацкий нападающий.

Алла Чижова