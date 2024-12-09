Экс-тренер «Авангарда» перешел в «Локомотив»

В тренерский штаб ярославского хоккейного клуба «Локомотив» вошел бывший генеральный менеджер и тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов. Об этом сообщили в пресс-службе «Локомотива».

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«ХК "Локомотив" информирует о том, что тренерский состав нашей команды пополнил Антон Курьянов. Приветствуем известного российского хоккеиста и специалиста, желаем плодотворной работы в штабе Игоря Никитина»,— говорится в сообщении клуба.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Курьянов в октябре покинул пост генерального менеджера, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Однако уже в начале декабря он покинул клуб.

«Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 28 матчах и проиграли — в восьми. На счету команды 58 очков. Следующая игра команды состоится 17 декабря, сейчас железнодорожники отправились на сборы.

Ранее ярославский клуб подписал пробный контракт с российским форвардом Ильей Николаевым. Воспитанник «Локомотива» провел последние неполные четыре сезона в системе клуба НХЛ «Калгари».

Алла Чижова