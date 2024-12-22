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В Чувашии на реконструкцию участков М-7 и М-12 могут выделить около 5 млрд руб.

В Чувашии подготовили проектно-сметную документацию на реконструкцию участка М-7. Получено положительное заключение от «Главгосэкспертизы России». Об этом рассказал глава Чувашии Олег Николаев. По данным источника, реконструкция участков М-7 и М-12 может обойтись примерно в 5 млрд руб.

Олег Николаев провел встречу с министром транспорта России Романом Старовойтом. Стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры Чувашии.

Господин Николаев отметил, что сейчас участок М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа является одним из самых загруженных. В день по нему могут проехать до 47 тыс. автомобилей, что превышает пропускную способность этой трассы в 2–3 раза. Глава Чувашии предложил рассмотреть возможность включения объекта в Перечень мероприятий по дорожной деятельности на 2025–2030 годы.

Олег Николаев также рассказал об автодороге «Чебоксары — Сурское», которую пересекает трасса М-12. Глава Чувашии заявил, что для улучшения пропускной способности необходимо расширить проезжую часть как минимум до двух полос. По мнению Олега Николаева, существующая категория дороги не справляется с увеличившимся потоком.

Роман Старовойт отметил, что участок трассы М-7 несет большую и транзитную, и местную транспортную нагрузку.

Диана Соловьёва

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