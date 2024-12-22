В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении стрелявшего в парламенте депутата

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении депутата Адгура Харазии, который 19 декабря устроил стрельбу в парламенте республики. В результате стрельбы погиб депутат Вахтанг Голандзия, его коллега Кан Кварчия госпитализирован.

Адгур Харазия скрылся с места происшествия, его местонахождение устанавливается. Ему вменяют в вину убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 99 и ч. 3 ст. 29 УК Республики Абхазия). Наказание по первой статье в Абхазии предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного или смертную казнь.

По информации источника «РИА Новости», причиной конфликта депутатов, вследствие которого произошла стрельба в парламенте, стали разногласия по поводу законопроекта о запрете майнинга криптовалюты в республике.

16 декабря на внеочередной сессии парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о полном запрете майнинга и ужесточении наказания за добычу криптовалюты (вплоть до уголовного). Абхазские власти связывают майнинг с дефицитом электроэнергии. 21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии из-за энергокризиса в республике.

Подробнее об энергокризисе в республике — в публикации «Ъ» «Абхазия ищет путь в потемках».