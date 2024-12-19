Стрельба в парламенте Абхазии произошла из-за спора депутатов о законопроекте

Причиной конфликта депутатов Абхазии, вследствие которого произошла стрельба в парламенте, стали разногласия по поводу законопроекта о запрете майнинга криптовалюты в республике, cообщил источник «РИА Новости». Об этом также писали местные Telegram-каналы. В результате стрельбы погиб депутат Вахтанг Голандзия, его коллега Кан Кварчия госпитализирован.

«Шло комитетское заседание по полному запрету майнинга. Адгур Харазия (депутат.— ''Ъ'') выступал за, Кан Кварчия назвал это популизмом. Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась Вахтангу Голандзии, затем был ранен Кварчия»,— рассказал источник агентства в парламенте. Адгур Харазия, который предположительно открыл стрельбу, скрылся с места происшествия, его местонахождение неизвестно.

Вахтанг Голандзия был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, врачам не удалось его спасти, сообщили в республиканской больнице. У Кана Кварчии касательное ранение головы и сквозное ранение плеча, он находится в реанимации, угрозы жизни нет. На месте перестрелки ведутся следственные действия.

16 декабря на внеочередной сессии парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о полном запрете майнинга и ужесточении наказания за добычу криптовалюты (вплоть до уголовного). Прежде в республике действовали временные нормы, ограничивающие добычу криптовалюты, но депутаты сочли их неэффективными. Абхазские власти связывают майнинг с дефицитом электроэнергии.

О кризисе в республике — в материале «Ъ» «Абхазия ищет путь в потемках».

Лусине Баласян