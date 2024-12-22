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В Кировском районе Казани обезвредят неразорвавшийся снаряд

В Кировском районе Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд БПЛА. Об этом рассказал глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

После того, как снаряд на чердаке д. 31А обезвредят, запланированы работы по восстановлению теплового контура. Вчера после атаки беспилотников организовали эвакуацию жителей соседних домов № 33 и № 34 на ул. Клары Цеткин.

Дом 34 собираются включить в план капитального ремонта.

В трех домах зарегистрировано 424 жителя.

Также стало известно, что в результате атаки БПЛА часть квартир в доме на улице Клары Цеткин затоплена.

Вчера вечером в ЖК «Голубые небеса» уничтожили остатки беспилотника

Диана Соловьёва

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