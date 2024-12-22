В Кировском районе Казани обезвредят неразорвавшийся снаряд
В Кировском районе Казани готовятся обезвредить неразорвавшийся снаряд БПЛА. Об этом рассказал глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.
После того, как снаряд на чердаке д. 31А обезвредят, запланированы работы по восстановлению теплового контура. Вчера после атаки беспилотников организовали эвакуацию жителей соседних домов № 33 и № 34 на ул. Клары Цеткин.
Дом 34 собираются включить в план капитального ремонта.
В трех домах зарегистрировано 424 жителя.
Также стало известно, что в результате атаки БПЛА часть квартир в доме на улице Клары Цеткин затоплена.
Вчера вечером в ЖК «Голубые небеса» уничтожили остатки беспилотника