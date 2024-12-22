После атаки БПЛА на улице Клары Цеткин в Казани затоплена часть квартир

В результате атаки беспилотника в доме на улице Клары Цеткин в Казани затоплена часть квартир. Об этом сообщил глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

Пострадавших в доме нет, а все жильцы были эвакуированы. Большинство из них разместились у родственников, а 14 человек — в отеле.

МВД организовало эвакуацию жителей соседних домов № 33 и № 34 на улице Клары Цеткин. На месте работают спецслужбы, которые обследуют и утилизируют взрывоопасное устройство на чердаке. После этого начнется восстановление теплового контура здания.

Дом планируется включить в план капитального ремонта.

Влас Северин