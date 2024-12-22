Муниципальную реформу могут отложить на более поздний срок
Проект реформы системы местного самоуправления (МСУ) могут отложить на более поздний срок, после 2025 года. Об этом рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в интервью «Татарстан 24».
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«По моему мнению, этот закон, по крайней мере в части двухуровневой системы, отложат на значительно более долгий срок. К нему именно в этой позиции нет необходимости в ближайшее время возвращаться», — заявил депутат Госдумы от Татарстана.
Айрат Фаррахов уточнил, что поправки депутатов Госдумы и Госсовета будут учтены.
Ранее рассмотрение проекта муниципальной реформы перенесли на 2025 год.
Раис Татарстана Рустам Минниханов высказался против перехода от двухуровневой к одноуровневой системе МСУ. Господин Минниханов выразил уверенность в необходимости сохранения сельских поселений в республике.
Муниципальная реформа предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений и перейти на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.