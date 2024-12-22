В Казанском цирке перенесли новогодние представления, назначенные на 21 и 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казанском цирке перенесли представления с выходных после атак БПЛА

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ В Казанском цирке перенесли представления с выходных после атак БПЛА

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Три представления, назначенные на 21 декабря, перенесли на среду, 25 декабря (в 11:00, 15:00 и 19:00). Два шоу, которые должны были пройти в воскресенье, 22 декабря отложены на 24 декабря в 12:00 и 27 декабря в 18:00. Посетители, купившие билеты на новогоднее представление в эти выходные смогут прийти на перенесенные представления, и их билеты будут действительными.

Если зрители не смогут прийти на шоу в новое время, то предлагают сдать билеты в тех местах, где они были приобретены.

«Обращаем ваше внимание, что перенос представлений произошел из-за экстренной ситуации по решению руководства Республики Татарстан», — говорится в сообщении пресс-службы цирка.

Ранее в Казани по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова отменили все массовые мероприятия на 21 и 22 декабря после атак беспилотников.

Диана Соловьёва