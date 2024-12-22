В Москве задержан студент РУДН по делу о вербовке в террористическую организацию

В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) гражданин России Арби Дукаев, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Ему предъявлено обвинение в вербовке знакомых в террористическую организацию (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Останкинский суд Москвы арестовал студента до 21 января. В суде детали уголовного дела не уточняют. По данным ТАСС, у Арби Дукаева уже есть высшее образование, нет работы, ранее он не был судим.

В материалах дела говорится, что студент просил отправить его под домашний арест. Он отмечал, что не собирается скрываться и вынужден помогать тяжелобольному отцу. Господин Дукаев также говорил, что помогал участникам специальной военной операции. Однако суд не согласился с доводами обвиняемого.