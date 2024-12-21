Новые хлопки в Казани вызваны испытаниями на Пороховом заводе

Администрация Кировского и Московского районов Казани объяснила жителям причины громких хлопков, слышимых в городе. Звуки связаны с плановыми испытаниями на Пороховом заводе, сообщили в пресс-службе администрации.

«Уважаемые жители, из-за испытаний на Пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки. Мероприятия плановые, продлятся до 16:00. Сохраняйте спокойствие», — говорится в сообщении.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксировано 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, еще одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города. Удары пришли, в том числе, по жилым комплексам «Лазурные небеса» и «Манхеттен», а также по жилому дому на улице Клары Цеткин.

По данным Минобороны РФ, над Казанью было ликвидировано шесть беспилотников.

Анар Зейналов