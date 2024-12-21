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В Казани открыли горячие линии для жителей ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен»

В Казани открыты круглосуточные горячие линии по вопросам размещения для жителей жилых комплексов «Лазурные небеса», «Манхэттен» и эвакуированного дома на улице Клары Цеткин. Об этом сообщают пресс-службы администраций Советского, Вахитовского и Приволжского районов города.

Жители комплекса «Лазурные небеса» могут обращаться по телефону 223-20-00 (доб. 24110) для получения информации. По данным силовых структур, работы в здании продлятся до утра, доступ в него закрыт.

«Сейчас в здании администрации Советского района (Шуртыгина, 1) работает штаб, туда эвакуирован 1 человек, организовано горячее питание. Жители ЖК могут подходить в здание администрации, вам окажут помощь по дальнейшему размещению», — говорится в сообщении.

Для жителей комплекса «Манхэттен» организована горячая линия по телефону 223-21-11 (доб. 22132).

«Пока ведутся работы, жители могут обращаться по номеру для уточнения всех деталей. Также по номеру можно узнать, где находится пункт временного размещения», — сообщили в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Кроме того, открыта линия для жителей эвакуированного дома на улице Клары Цеткин по телефону +7 (843) 223-29-99, (доб. 23302).

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение в жилом комплексе «Лазурные небеса». В результате атаки в ЖК «Манхэттен» был поврежден шпиль здания. Пострадавших нет, все коммуникации функционируют в штатном режиме, переселение жителей не потребовалось.

Анар Зейналов

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