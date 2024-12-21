Новейший малый ракетный корабль «Туча» приняли в состав ВМФ России

В Каспийске прошла церемония приема в состав Военно-морского флота (ВМФ) России малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22800. Вчера, 20 декабря, завершились ходовые испытания корабля.

Мероприятие состоялось в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии. Церемония проводилась под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина. Приказом главкома ВМФ МРК «Туча» был зачислен в состав Черноморского флота, передает ТАСС.

В церемонии также приняли участие командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Олег Зверев, гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Александр Филиппов и гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе. Корабль заложили 26 февраля 2019 года, его спустили на воду 30 июня 2023 года. Это четвертый корабль проекта 22800 «Каракурт». Основой вооружения у этих кораблей является комплекс высокоточного ракетного оружия, они также отличаются высокими показателями мореходности.

В 2023 году ВМФ пополнился 14 новыми боевыми кораблями, в этом их должно быть не менее 12. В работе у судостроителей находятся более 300 контрактов. Большинство из них планируется завершить к 2027 году.