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В Зеленодольске перенесли открытие главной елки после атаки БПЛА на Казань

В Зеленодольске открытие главной елки, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

«В связи с текущей ситуацией открытие главной елки на стадионе «Авангард» переносится на 24 декабря в 18:00», — сообщили в пресс-службе района.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. В Казани зафиксировано 8 прилетов беспилотников. Одна атака была направлена на промышленное предприятие, ещё одна — на территорию у реки, а шесть — на жилые районы города. Удары, в том числе, пришли по жилым комплексам «Лазурные небеса» и «Манхеттен», а также по жилому дому на улице Клары Цеткин.

По данным Минобороны РФ, над Казанью было ликвидировано шесть беспилотников.

Анар Зейналов

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