Премьер Фицо: Зеленский предложил €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал премьеру Словакии Роберту Фицо €500 млн замороженных российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. Об этом заявил господин Фицо. Он утверждает, что отказался от предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters

«Господин президент вернулся к теме газа. Он спросил меня, голосовал бы я за членство в НАТО, если бы он дал мне €500 млн из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда»,— сказал господин Фицо журналистам (цитата по ТАСС). Он считает получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО «полностью нереальным».

Президент России Владимир Путин называл отказ Украины от стремления в НАТО одним из условий мирного урегулирования конфликта. МИД Украины отказывался от любых альтернатив приглашению в НАТО.

О перспективах приглашения Украины в НАТО — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».