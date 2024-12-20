Путин наградил экс-посла РФ в США Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла России в США Анатолия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Господин Антонов возглавлял российскую дипмиссию в США с августа 2017 по октябрь 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @EmbUSA Фото: @EmbUSA

Орден присужден «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», говорится в президентском указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. В 2010 году Анатолий Антонов получил этот же орден IV степени.

19 декабря стало известно, что Анатолий Антонов назначен советником президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина. На этой должности он займется содействием развитию контактов банка с дружественными государствами. Источники «Ъ» сообщали, что наиболее вероятным кандидатом на должность посла в США является Александр Дарчиев.

Подробности — в материале «Ъ» «Нового посла снаряжают в Вашингтон».

Лусине Баласян