Бывший посол РФ в США Антонов стал советником Костина в ВТБ

Анатолий Антонов, осенью покинувший пост посла в США, назначен советником президента—председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрея Костина, сообщила «Ъ» пресс-служба банка. Господин Антонов займется содействием развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: @EmbUSA Анатолий Антонов

Фото: @EmbUSA

Бывший посол также будет координировать участие банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС. В банке рассчитывают, что дипломатический опыт господина Антонова будет востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга.

Анатолий Антонов возглавлял российскую дипмиссию в США с 2017 года, он завершил работу в начале октября. До этого в 2011–2016 годы он был замминистра обороны, в 2016 году его назначили заместителем министра иностранных дел.

Как узнал «Ъ», наиболее вероятный кандидат на должность посла в США — Александр Дарчиев. В 2014–2021 годы был послом России в Канаде, после возглавил департамент Северной Америки.

Подробности — в материале «Ъ» «Нового посла снаряжают в Вашингтон».