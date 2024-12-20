Хуснуллин: денег на строительство жилья в России хватает

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в 2023 году было введено 178 млн кв. м недвижимости, из которых 136 млн — жилые здания. Он также заверил, что в случае кризиса жилые объекты будут достроены по эскроу-счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Есть информация, что снизились продажи, что ипотеки не хватает. Но я еще раз напомню, что у нас на эскроу-счетах лежат 7 трлн руб., которые собраны жителями. То есть за эти деньги дома будут достроены»,— сказал Марат Хуснуллин в интервью РБК.

Как отметил вице-премьер, денег на строительство хватает. Ввод жилья в 2024 году уже профинансирован на 93–94%, в 2025-м — на 67%.

Господин Хуснуллин заявил, что власти не ожидают проблем с финансированием в ближайшие два года, несмотря на снижение продаж в некоторых регионах на 50–70%. Он добавил, что наличие хотя бы 25% на эскроу-счетах хватит при необходимости для завершения стройки. Отдельные вопросы, по его словам, могут возникнуть у отдельных застройщиков, число которых измеряется сотней, или 1–2% от общего количества.

В августе Центробанк предложил увеличить страховое покрытие по эскроу-счетам до 30 млн руб. По данным регулятора, новый уровень страхового покрытия обеспечит полную защиту 98% подобных счетов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Эскроу-счетам утроят страховку».