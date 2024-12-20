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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Орбан отложит решение по антироссийским санкциям до присяги Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет ожидать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перед тем, как решить вопрос о продлении антироссийских санкций. Об этом говорится в материале Bloomberg. ЕС должен продлевать рестрикции против РФ каждые полгода, в ближайшее время в конце января, через 11 дней после присяги господина Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет господину Орбану наложить вето»,— отмечено в статье.

16 декабря Евросоюз объявил о принятии 15-го пакета санкций против России. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США сделали для Венгрии исключение и освободили страну от исполнения санкций, введенных в отношении российского Газпромбанка.

О влиянии санкций на расчеты — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».

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