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Коммерсантъ FM
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Страховщики Франции оценили ущерб от урагана на Майотте более чем в $650 млн

Ущерб от урагана «Шидо», нанесенный французскому заморскому департаменту Майотта в Индийском океане, оценивается в $650–800 млн. Об этом сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на данные Центральной кассы перестрахования Франции.

Фото: Yves Herman, Reuters

Фото: Yves Herman, Reuters

Отмечается, что эта оценка является предварительной и страховые компании еще могут пересмотреть сумму ущерба.

Метеорологическая служба Франции сообщала, что циклон «Шидо», обрушившийся на Майотту 14 декабря, стал самым сильным за последние 90 лет. Порывы ветра достигали 60 м/с. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль не исключал сотен и даже тысяч жертв в связи с ураганом. 18 декабря на Майотте было объявлено положение «исключительного стихийного бедствия».

Фотогалерея

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

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Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Фото: Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Medecins du Monde / AP

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Фото: Laure-Anne Maucorps / Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Reuters

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters / GENDARMERIE NATIONALE

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Фото: Etat Major des Armees / AP

Заваленная упавшими деревьями дорога

Заваленная упавшими деревьями дорога

Фото: Reuters / Chafion Madi

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Фото: Reuters / John Balloz

Спасатели расчищают территорию

Спасатели расчищают территорию

Фото: UIISC7 / Securite civile / AP

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Фото: Etat Major des Armees / AP

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Фото: Reuters / Chafion Madi

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Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Фото: Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Medecins du Monde / AP

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Фото: Laure-Anne Maucorps / Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Reuters

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters / GENDARMERIE NATIONALE

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Фото: Etat Major des Armees / AP

Заваленная упавшими деревьями дорога

Фото: Reuters / Chafion Madi

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Фото: Reuters / John Balloz

Спасатели расчищают территорию

Фото: UIISC7 / Securite civile / AP

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Фото: Etat Major des Armees / AP

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Фото: Reuters / Chafion Madi

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