Страховщики Франции оценили ущерб от урагана на Майотте более чем в $650 млн

Ущерб от урагана «Шидо», нанесенный французскому заморскому департаменту Майотта в Индийском океане, оценивается в $650–800 млн. Об этом сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на данные Центральной кассы перестрахования Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

Отмечается, что эта оценка является предварительной и страховые компании еще могут пересмотреть сумму ущерба.

Метеорологическая служба Франции сообщала, что циклон «Шидо», обрушившийся на Майотту 14 декабря, стал самым сильным за последние 90 лет. Порывы ветра достигали 60 м/с. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль не исключал сотен и даже тысяч жертв в связи с ураганом. 18 декабря на Майотте было объявлено положение «исключительного стихийного бедствия».