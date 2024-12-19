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Коммерсантъ FM
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Франция объявила режим стихийного бедствия на Майотте

Министр Франции по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил на Майотте «положение исключительного стихийного бедствия» для ускорения ликвидации последствий разрушительного циклона «Шидо». Об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на коммюнике профильного министерства. Особый режим будет действовать один месяц с возможностью продления.

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Отмечается, что власти приняли это решение, чтобы упростить административные процедуры и мобилизовать необходимые ресурсы для разрешения кризиса и восстановления инфраструктуры острова.

Метеорологическая служба Франции сообщала, что циклон «Шидо», обрушившийся на Майотту 14 декабря, стал самым сильным за последние 90 лет. Порывы ветра достигали 60 м/с. Префект заморского департамента Франсуа Ксавье-Бьевиль не исключал сотен и даже тысяч жертв в связи с ураганом. По данным телеканала BFMTV, число погибших достигло 31. На Майотту 19 декабря должен прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон, который планирует объявить общенациональный траур в связи с трагедией.

Фотогалерея

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

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Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Фото: Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Medecins du Monde / AP

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Фото: Laure-Anne Maucorps / Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Reuters

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters / GENDARMERIE NATIONALE

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Фото: Etat Major des Armees / AP

Заваленная упавшими деревьями дорога

Заваленная упавшими деревьями дорога

Фото: Reuters / Chafion Madi

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Фото: Reuters / John Balloz

Спасатели расчищают территорию

Спасатели расчищают территорию

Фото: UIISC7 / Securite civile / AP

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Фото: Etat Major des Armees / AP

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Фото: Reuters / Chafion Madi

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Скорость ветра во время урагана достигала 60 м/с

Фото: Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Medecins du Monde / AP

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters

Военнослужащие грузят гуманитарную помощь для острова Майотта

Фото: Laure-Anne Maucorps / Etat Major des Armees / AP

Разрушенные ураганом жилые дома

Фото: Reuters

Последствия урагана «Шидо» на Майотте

Фото: Reuters / GENDARMERIE NATIONALE

Военнослужащие разговаривают с жителями Майотты

Фото: Etat Major des Armees / AP

Заваленная упавшими деревьями дорога

Фото: Reuters / Chafion Madi

Обломки зданий на улицах столицы Майотты Мамудзу

Фото: Reuters / John Balloz

Спасатели расчищают территорию

Фото: UIISC7 / Securite civile / AP

Военнослужащие убирают упавшие деревья

Фото: Etat Major des Armees / AP

Мальчик сидит возле разрушенных в результате урагана «Шидо» домов

Фото: Reuters / Chafion Madi

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