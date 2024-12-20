Конгресс США не поддержал план продления финансирования правительства

Палата представителей Конгресса США не приняла предложенный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования правительства и увеличении потолка госдолга. Документ поддержали 174 члена палаты, в то время как 235 высказались против. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Anna Rose Layden, Reuters Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Фото: Anna Rose Layden, Reuters

Инициатива предполагала, что в случае одобрения федеральное правительство получит средства на продолжение работы до 14 марта 2025 года, а действие потолка госдолга будет приостановлено до 30 января 2027 года. Вчера избранный президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, заявив о необходимости исключить некоторые расходы. В ноябре обязательства Соединенных Штатов впервые превысили $36 трлн.

Обе палаты Конгресса должны договориться о финансировании до полуночи субботы по местному времени (8:00 мск 21 декабря) для предотвращения так называемого шатдауна. При этом законодатели пока не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, стартовавший 1 октября.

В конце сентября Демократической и Республиканской партиям удалось согласовать временный бюджет, который продлил финансирование правительства до 20 декабря. Президент Джо Байден тогда одобрил закон.

О попытках предотвратить шатдаун — в материале «Ъ» «Майк Джонсон угодил не всем».