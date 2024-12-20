Фон дер Ляйен: ЕС потратил на Украину €130 млрд и передал больше оружия, чем США

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделил Украине €130 млрд и в следующем году планирует предоставить еще €30,6 млрд. Средства предназначены исключительно для бюджетной финансовой помощи и не предусматривают оружейных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron, Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron, Reuters

Заявление глава ЕК сделала накануне, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после саммита ЕС. При этом госпожа фон дер Ляйен обратила внимание, что Евросоюз осуществил на Украину 47% всех намеченных поставок оружия, в то время как США — только около 40%. Она также признала, что предложенные Брюсселем гарантии безопасности по-прежнему не удовлетворяют Киев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что страны НАТО поставили Украине 98% всего предназначенного для ее армии оружия.

Подробнее о поисках союзниками средств для помощи Украине — в материале «Ъ».