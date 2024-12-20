В Сирии остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в Баниясе остановил работу в связи с прекращением поставок иранской сырой нефти, сообщил генеральный директор предприятия Ибрагим Мусаллем в интервью британской газете Financial Times (FT). Он уточнил, что 90% сырой нефти поставлялось из Ирана, а оставшиеся 10% добывалось на местных месторождениях.

Завод перерабатывает от 90 тыс. до 100 тыс. баррелей сырой нефти в день. Последняя партия топлива была выпущена 13 декабря, после чего завод ушел на техническое обслуживание. Господин Мусаллем заявил, что представители новых сирийских властей сообщили ему о планах снятия санкций, что позволит стране импортировать нефть из других источников.

В Сирии работает еще один нефтеперерабатывающий завод меньшей мощности, расположенный в Хомсе.

США в 2019 году без санкции легитимных на тот момент властей Сирии приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке арабской республики. Ранее лидер пришедшей к власти в стране оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал другие страны отменить санкции, введенные против Сирии в период президентства Башара Асада.

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