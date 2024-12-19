«Молот» одержал четвертую победу подряд

Пермский ХК «Молот» в ВХЛ одержал трудную победу в гостях над клубом «Горняк» (Верхняя Пышма, Свердловская область). Итог поединка - 4:3 в пользу пермской хоккейной команды. Победитель в матче был выявлен в серии буллитов. Голы в составе победителей забили Эмиль Галиаскаров, Павел Синявский, Игорь Зенчиков. А решающий буллит реализовал Виктор Пластинин . Это четвертая подряд победа подопечных Евгения Попихина.

Очередная игра для пермяков состоится 21 декабря в Магнитогорске.