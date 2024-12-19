Utair подарит билеты семье c пятью детьми из Сургута, обратившихся к Путину

Авиакомпания Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”») пообещала подарить перелет семье сургутянки Анны Шенкао, которая обратилась на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. Многодетная мать из Сургута, воспитывающая пятерых детей вместе с мужем, рассказала президенту, что только на перелет в одну сторону у них выходит около 140 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В компании рассказали, что предоставит семье бесплатный перелет «туда-обратно» по любому маршруту внутри России, который представлен в расписании «ЮТэйр». Глава «ЮТэйр-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов отметил, что компания не смогла остаться в стороне и решила исполнить мечту семьи из Ханты-Мансийского автономного округа. «Решили сделать новогодний подарок всем сургутским семьям, у которых пять и более детей. Каждой семье подарим бесплатный перелет»,– заявил Олег Семенов.

Напомним, жительница Сургута рассказала президенту, что один из ее детей является инвалидом. При этом ей регулярно отказывают в выдаче пособий для многодетных из-за того, что доход семьи превышает прожиточный минимум, даже если превышение составляет 78 руб. После этого, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил руководителю управления соцзащиты Сургута и Сургутского района связаться с многодетной мамой.