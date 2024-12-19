Губернатор Югры Кухарук поручил помочь обратившейся к Путину жительнице Сургута

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры) Руслан Кухарук поручил руководителю управления соцзащиты Сургута и Сургутского района связаться с жительницей Сургута Анной Шенкао, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции с ним. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Социальный работник связалась с жительницей Сургута, чтобы проинформировать о действующих мерах поддержки и выяснить, какие есть потребности у многодетной семьи. Во время прямой линии с Владимиром Путиным Анна Шенкао рассказала, что воспитывает пять детей, один из которых является инвалидом. При этом семья регулярно получает отказы в начислении пособий для многодетных из-за того, что общий доход семьи превышает прожиточный минимум. Глава государства сообщил, что правительство недавно приняло решение, которое позволяет получать налоговый перерасчет и возмещать недополученные выплаты.

Анна Капустина