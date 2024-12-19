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В горах Сочи высота сугробов достигла двух метров

В результате обильного снегопада в горных районах Сочи за последние сутки снежный покров значительно увеличился. Как сообщает курорт «Роза Хутор» в своем Telegram-канале, к утру 19 декабря максимальная толщина снежного покрова в высокогорье достигла 2 м. На высоте 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, температура воздуха составляет -13 градусов, а видимость достигает 50 км.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На высоте 1,6 тыс. м толщина снежного покрова составляет 180 см, температура воздуха достигает -5 градусов, а видимость ограничена 20 км. Даже на высоте 1,1 тыс. м зафиксировали устойчивый снежный покров толщиной 120 см с видимостью до 10 км.

Горнолыжный сезон в регионе уже набирает обороты. Первые трассы для лыжников и сноубордистов открыла Красная Поляна 6 декабря, а курорт «Газпром Поляна» официально начал принимать гостей 19 декабря. В этом сезоне ожидается рост туристического потока на 10% по сравнению с прошлым годом, что составляет около 756 тыс. гостей.

В ночь на 19 декабря на Красной Поляне специалисты расчищали и обрабатывали дорожную инфраструктуру. За сутки подрядная организация использовала 75 тонн противогололедных материалов. Муниципальные, краевые и федеральные дорожные службы задействовали 74 единицы техники и 126 рабочих для устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Подрядные организации перевели в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте и в Краснодаре откроют больше всего точек с продажей елок и игрушек. Всего на Кубани заработают 173 нестационарных объекта торговли по продаже хвойных деревьев, а также новогодних игрушек.

Мария Удовик

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