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В Краснодаре и Сочи откроют больше всего точек с продажей елок и игрушек

В Краснодарском крае откроют 173 нестационарных объекта торговли по продаже хвойных деревьев, а также новогодних игрушек. Больше всего таких объектов появятся в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Каневском и Ейском районах, сообщает департамент потребительской сферы региона в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 29 муниципалитетах Кубани заработают ярмарки, где будут продавать хвойные деревья – 98 елочных базаров. Они рассчитаны почти на 600 торговых мест. Основная масса объектов будет работать в Новокубанском, Крымском, Славянском, Динском районах и Анапе.

«Елочные базары постепенно открываются по всему Краснодарскому краю. Количества ярмарок и нестационарных объектов торговли достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех жителей и гостей региона», – отметил руководитель департамента Роман Куринный. Он напомнил о необходимости обращать внимание на законность объекта.

В преддверии праздников специалисты проводят мониторинговые выезды во всех муниципалитетах. Пресекаются факты несанкционированной торговли, в том числе пиротехникой. На территории Кубани будут работать 477 объектов по продаже пиротехники.

Вячеслав Рыжков

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