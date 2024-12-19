Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На строительство кампуса в Уфе из федерального бюджета выделят 11,5 млрд рублей

В 2025 году из федерального бюджета будет выделено 11,5 млрд руб. на строительство второй очереди уфимского межвузовского кампуса на базе Евразийского научно-образовательного центра. Об этом, отвечая на вопрос депутата Курултая Айбулата Хажина, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская, представившая сегодня парламентариям проект бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года.

Макет студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Макет студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Макет студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Средства будут предоставлены кампусу в качестве капитального гранта для завершения строительства, а также на финансирование операционных расходов кампуса. По словам госпожи Малинской, выделение 7 млрд руб. из федерального бюджета уже подтверждено.

«Кампус идет такими энергичными темпами, что иногда даже финансирование за ним не поспевает»,— заметила она.

Светлана Малинская добавила, что, если строительство будет идти с опережением графика, минфин планирует «более активными темпами предусматривать финансирование».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в изначальный проект регионального бюджета для создания кампуса был заложен межбюджетный трансферт в 8,2 млрд руб.

Уфимский межвузовский кампус возводится по концессионному соглашению между правительством Башкирии и группой компаний «Эталон» (входит в АФК «Система»), подписанному в конце 2022 года. Комплекс строится в квартале между улицами Тукаева, Карла Маркса и Заки Валиди. На сегодняшний день построен IQ-парк с 16-этажной башней возле главного корпуса Уфимского университета науки и технологий. Во вторую очередь должны быть построены основной кампус с жильем для 4,1 тыс. человек, геномный центр, лаборатории и другие сооружения. На момент подписания стоимость проекта оценивалась в 26,9 млрд руб.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о возможном выходе ГК «Эталон» из проекта в связи с разногласиями с региональными властями по поводу сроков реализации и фигуры генподрядчика. Принять участие в строительстве глава Башкирии Радий Хабиров предложил главе Группы ВТБ Андрею Костину. В правительстве отрицают планы расторгнуть соглашение.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...