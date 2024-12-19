На строительство кампуса в Уфе из федерального бюджета выделят 11,5 млрд рублей

В 2025 году из федерального бюджета будет выделено 11,5 млрд руб. на строительство второй очереди уфимского межвузовского кампуса на базе Евразийского научно-образовательного центра. Об этом, отвечая на вопрос депутата Курултая Айбулата Хажина, сообщила исполняющая обязанности министра финансов Башкирии Светлана Малинская, представившая сегодня парламентариям проект бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Макет студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Средства будут предоставлены кампусу в качестве капитального гранта для завершения строительства, а также на финансирование операционных расходов кампуса. По словам госпожи Малинской, выделение 7 млрд руб. из федерального бюджета уже подтверждено.

«Кампус идет такими энергичными темпами, что иногда даже финансирование за ним не поспевает»,— заметила она.

Светлана Малинская добавила, что, если строительство будет идти с опережением графика, минфин планирует «более активными темпами предусматривать финансирование».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в изначальный проект регионального бюджета для создания кампуса был заложен межбюджетный трансферт в 8,2 млрд руб.

Уфимский межвузовский кампус возводится по концессионному соглашению между правительством Башкирии и группой компаний «Эталон» (входит в АФК «Система»), подписанному в конце 2022 года. Комплекс строится в квартале между улицами Тукаева, Карла Маркса и Заки Валиди. На сегодняшний день построен IQ-парк с 16-этажной башней возле главного корпуса Уфимского университета науки и технологий. Во вторую очередь должны быть построены основной кампус с жильем для 4,1 тыс. человек, геномный центр, лаборатории и другие сооружения. На момент подписания стоимость проекта оценивалась в 26,9 млрд руб.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о возможном выходе ГК «Эталон» из проекта в связи с разногласиями с региональными властями по поводу сроков реализации и фигуры генподрядчика. Принять участие в строительстве глава Башкирии Радий Хабиров предложил главе Группы ВТБ Андрею Костину. В правительстве отрицают планы расторгнуть соглашение.

Идэль Гумеров