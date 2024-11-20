Бессистемные концессии

Входящий в АФК «Система» федеральный девелопер «Эталон» и правительство Башкирии готовятся расторгнуть концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации уфимского межвузовского кампуса, узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников. В управляющей компании кампуса ООО «Эталонные концессии» и кабмине отрицают такие намерения, при этом глава региона Радий Хабиров уже предложил участие в проекте стоимостью свыше 28 млрд руб. Банку ВТБ. По словам собеседника «Ъ-Уфа», поводом для расторжения договора стал конфликт «Системы» с властями региона, а также заинтересованность последних в участии в проекте местного игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус может достроить другой концессионер

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Кампус может достроить другой концессионер

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Руководство Башкирии ищет нового партнера для строительства по концессии второй и третьей очередей уфимского межвузовского студенческого кампуса. Как сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники, возможной причиной для этого стало расторжение соглашения с дочерней организацией ПАО «АФК „Система“» — группой компаний «Эталон». В качестве замены ей рассматривается Банк ВТБ, глава Башкирии Радий Хабиров уже обратился к его президенту Андрею Костину с предложением принять участие в проекте.

Концессионное соглашение на 25-летний срок было подписано правительством Башкирии и группой «Эталон» в декабре 2022 года. Объект планируется сдать к 2026 году. Концессионером стало специально созданное для этого ООО «Кампус», 70% уставного капитала в котором принадлежало ООО «Системные концессии» (входит в «Эталон»). В июле 2023 года долю «Системных концессий» выкупило ООО «Эталонные концессии», еще одна дочерняя структура «Эталона». 30% уставного капитала «Кампуса» принадлежат АНО «Центр стратегических разработок РБ» (учредитель — минэкономразвития Башкирии).

ООО «Системные концессии» зарегистрировано в 2020 году в Москве, основная доля в уставном капитале организации принадлежит ПАО «АФК «Система»». На рассмотрении арбитражного суда Москвы находится заявление гендиректора фирмы Валерия Еремина о ликвидации компании. В 2023 году выручка «Системных концессий» составила 228 млн руб., чистая прибыль — 58 млн руб. ООО «Эталонные концессии» зарегистрировано в 2023 году, является частью группы компаний «Эталон», основной акционер которой — АФК «Система». В 2023 году выручка фирмы составила 97 млн руб., чистая прибыль — 6,4 млн руб.

В арбитражных судах идут разбирательства по иску об аннулировании сделок по передаче доли «Системных концессий» в ООО «Кампус» «Эталонным концессиям».

Кампус строится на участке между улицами Тукаева, Заки Валиди и Карла Маркса. Открыт IQ-парк с 16-этажной башней рядом с главным корпусом Уфимского университета науки и технологий (ранее — Башкирского государственного университета). Во вторую очередь должны быть построены основной кампус с жильем для студентов на 4,1 тыс. человек (общая площадь жилья — 74,6 тыс. кв. м). Кроме того, планируется строительство геномного центра, лабораторий, а также центра образования цифровых технологий «Школа 21» и другой инфраструктуры. Общая площадь объектов должна была превысить 145 тыс. кв. м.

Предполагается, что комплекс сооружений станет частью Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. На момент подписания договора объем инвестиций в проект оценивался в 26,9 млрд руб., 11,7 млрд руб. из которых составит федеральное финансирование, 3,6 млрд руб. выделит бюджет Башкирии, оставшуюся сумму — частный инвестор. Источником возврата средств инвестору должна стать коммерческая деятельность — передача помещений в субаренду, реклама, торговля и услуги.

По словам источника «Ъ-Уфа», процедура расторжения концессионного соглашения пока не завершена. «Инициатива исходит не от АФК „Система“. Там возникли разногласия по поводу сроков реализации проекта и фигуры генподрядчика. Вместо „Эталона“ кое-кто хочет видеть другого застройщика — имеющего опыт строительства крупных объектов в Уфе. „Система“ с таким подходом не согласна»,— отметил собеседник.

В свою очередь, Группа ВТБ пока знакомится с проектом и изучает документы. Банк уже имеет опыт взаимодействия с региональными властями. ВТБ профинансировал строительство Восточного выезда из Уфы и может инвестировать в создание новых мостов через реку Белую.

Руководитель пресс-службы правительства Башкирии Альбина Валиева сообщила «Ъ-Уфа», что расторжение концессионного соглашения не планируется. Стоимость проекта, следует из ответа правительства, выросла на 1,6 млрд руб.

Отрицают выход из проекта и в «Эталонных концессиях». «Концессионное соглашение реализуется, не расторгнуто, процедура расторжения не ведется»,— ответили в компании. Также там сообщили, что застройщик получил положительное заключение на проект второй и третьей очередей.

Экономист Всеволод Спивак считает, что проект в свое время был интересен «Системе», однако перестал быть таковым после резкого роста стоимости заимствований. Кроме того, в связи с сокращением обьемов льготной ипотеки снизился интерес корпорации для входа на региональный рынок жилой застройки.

«ВТБ способен полностью заменить „Систему“ как финансовый партнер. Я не вижу рисков для республики в расширении сотрудничества с ВТБ. Но есть риск, что в зависимости от конкретных условий концессий предложенная модель на практике может означать лишь „внебалансовую“ форму наращивания объемов государственного и (или) муниципального долга»,— предполагает господин Спивак.

Идэль Гумеров